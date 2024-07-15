Кадыров попросил не ставить ему памятник, а построить в Чечне социальный объект

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил предпринимателя Михаила Гуцериева вместо памятнику ему построить в республике какой-нибудь социальный объект.

На пленарном заседании «Большой Кавказ: от моря до моря» на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном он вспомнил, что общался с Гуцериевым, который сказал, что Кадырову, который занимает непростую должность, «можно будет поставить памятник».

«Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике», — весело смеясь, сказал глава Чечни, слова которого приводит РИА Новости.

В Грозном проходит Кавказский инвестиционный форум, он будет продолжаться с 15 по 17 июля.