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В Москве судебные приставы изъяли электросамокат после ДТП

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Судебные приставы изъяли электросамокат у студента после ДТП в Москве.
В Москве судебные приставы изъяли электросамокат после ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте управления ФССП по Москве.

«Суд... постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Подмосковье родители девятилетней девочки добиваются наказания для самокатчика, сбившего их дочь на детской площадке. По словам родителей, мужчина, ехавший на самокате, после происшествия скрылся. Врачи диагностировали у ребёнка перелом и множественные ушибы.

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