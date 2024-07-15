В Москве судебные приставы изъяли электросамокат после ДТП

Судебные приставы изъяли электросамокат у студента после ДТП в Москве.

Об этом сообщается на официальном сайте управления ФССП по Москве.

«Суд... постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Подмосковье родители девятилетней девочки добиваются наказания для самокатчика, сбившего их дочь на детской площадке. По словам родителей, мужчина, ехавший на самокате, после происшествия скрылся. Врачи диагностировали у ребёнка перелом и множественные ушибы.