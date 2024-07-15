Разработчик Постовалов рассказал о перспективах развития ИИ
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В беседе с газетой «Известия» Постовалов выразил мнение, что изменения окажутся глобальными. Как считает эксперт, эра ИИ уже наступила.
«Вы им пользуетесь, даже если не знаете об этом. Он проник уже везде: банки, телевидение, СМИ, научные открытия в физике, астрономии, биологии, везде. Будущее будет таким», — сказал он.
По его прогнозу, персональные компьютеры и их операционные системы превратятся в одну нейронную сеть.
Как считает Постовалов, рутинными процессами будут заниматься алгоритмы.
«Коммуникация, сообщества, рабочие объединения и клубы по интересам будут формироваться по схожести метрик людей, полученных с гаджетов и сопоставленных с другими участниками для максимального мэтчинга в группе и с целью достижения заявленных этими группами планов», — спрогнозировал он.
Эксперт добавил, что квантовые компьютеры удастся адаптировать к использованию для бытового применения.
Ранее сообщалось, что порядка 85% россиян хотели бы развивать свои ИТ-навыки.