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Разработчик Постовалов рассказал о перспективах развития ИИ

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Архитектор и разработчик систем искусственного интеллекта, эксперт по внедрению и развитию ИТ-продуктов, бизнес-консультант Роман Постовалов рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта (ИИ).
Разработчик Постовалов рассказал о перспективах развития ИИ
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» Постовалов выразил мнение, что изменения окажутся глобальными. Как считает эксперт, эра ИИ уже наступила.

«Вы им пользуетесь, даже если не знаете об этом. Он проник уже везде: банки, телевидение, СМИ, научные открытия в физике, астрономии, биологии, везде. Будущее будет таким», — сказал он.

По его прогнозу, персональные компьютеры и их операционные системы превратятся в одну нейронную сеть.

Как считает Постовалов, рутинными процессами будут заниматься алгоритмы.

«Коммуникация, сообщества, рабочие объединения и клубы по интересам будут формироваться по схожести метрик людей, полученных с гаджетов и сопоставленных с другими участниками для максимального мэтчинга в группе и с целью достижения заявленных этими группами планов», — спрогнозировал он.

Эксперт добавил, что квантовые компьютеры удастся адаптировать к использованию для бытового применения.

Ранее сообщалось, что порядка 85% россиян хотели бы развивать свои ИТ-навыки.

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