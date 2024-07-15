В лагерях Подмосковья пройдут уроки кибербезопасности
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Об этом сообщает 360.ru.
Как отметили в ведомстве, проект адаптирован для детей 7—17 лет.
Задания от ведущих IT-компаний познакомят детей с цифровыми и квантовыми технологиями, IT-профессиями и работой искусственного интеллекта.
Игровые элементы во время уроков позволят увеличить мотивацию и заинтересованность школьников.
Ранее сообщалось, что проведённое в России исследование показало, что почти четверть (23%) учащихся школ используют нейросети для подготовки к экзаменам.