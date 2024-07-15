В лагерях Подмосковья пройдут уроки кибербезопасности

В Мингосуправления Московской области рассказали об уроках кибербезопасности, которые пройдут в детских лагерях региона в рамках образовательного проекта «День цифры».

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметили в ведомстве, проект адаптирован для детей 7—17 лет.

Задания от ведущих IT-компаний познакомят детей с цифровыми и квантовыми технологиями, IT-профессиями и работой искусственного интеллекта.

Игровые элементы во время уроков позволят увеличить мотивацию и заинтересованность школьников.

Ранее сообщалось, что проведённое в России исследование показало, что почти четверть (23%) учащихся школ используют нейросети для подготовки к экзаменам.