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В Пензенской области началась уборочная кампания

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в регионе началась уборочная кампания.
В Пензенской области началась уборочная кампания
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Работы стартовали в Неверкинском, Городищенском, Башмаковском, Мокшанском и Пензенском районах, в скором времени к ним присоединятся остальные муниципальные образования.

«Начали неплохо, средняя урожайность зерновых составляет более 38 центнеров с гектара. Планируем собрать не менее 2,8 млн т зерна. Также ожидаем, что более 2 млн т составит урожай сахарной свёклы», — отметил Мельниченко.

По его словам, агропромышленный комплекс — один из драйверов развития региона.

Ранее сообщалось, что на ярмарках выходного дня в Москве побывали более 2 млн человек.

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