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В торговых центрах Москвы появились постеры с лозунгом «Бьёт — значит не любит»

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Публичная акция против семейного насилия «Бьёт — значит не любит» проводится в разных местах Москвы — в городе появились плакаты с одноимённым лозунгом и QR-кодом, ведущим на страницу Кризисного центра помощи женщинам и детям. Как сообщает центр, такие наклейки можно увидеть и «в дамских комнатах столичных торговых центров».
В торговых центрах Москвы появились постеры с лозунгом «Бьёт — значит не любит»
  • РИА Новости

Директор центра помощи Наталья Завьялова утверждает, что акция стартовала при поддержке правительства Москвы.

На сайте центра говорится, что он предоставляет убежище «женщине и женщине с ребёнком, пострадавшим от психофизического насилия в семье».

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