В торговых центрах Москвы появились постеры с лозунгом «Бьёт — значит не любит»

Публичная акция против семейного насилия «Бьёт — значит не любит» проводится в разных местах Москвы — в городе появились плакаты с одноимённым лозунгом и QR-кодом, ведущим на страницу Кризисного центра помощи женщинам и детям. Как сообщает центр, такие наклейки можно увидеть и «в дамских комнатах столичных торговых центров».

РИА Новости

Директор центра помощи Наталья Завьялова утверждает, что акция стартовала при поддержке правительства Москвы. На сайте центра говорится, что он предоставляет убежище «женщине и женщине с ребёнком, пострадавшим от психофизического насилия в семье».