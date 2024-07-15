Москва реализовала на земельно-имущественных торгах 8,7 тысячи объектов за полгода
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметила Багреева, предприниматели и жители столицы могут взять в аренду или купить напрямую у города различные виды недвижимости. Также можно получить право на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности.
В ходе торгов реализованы нежилые здания, помещения для бизнеса, участки для коммерческого и частного строительства, нестационарные торговые объекты. Наибольшим спросом пользовались машиноместа.
Ранее Мария Багреева заявила, что столица сэкономила 11,53 млрд рублей по итогам первого полугодия 2024 года благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок.