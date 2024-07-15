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Специалист Антюфьев рассказал о признаках неисправного автомобиля с пробегом

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Руководитель отдела оценки колёсной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев рассказал о признаках неисправного автомобиля с пробегом.
Специалист Антюфьев рассказал о признаках неисправного автомобиля с пробегом
  • Gettyimages.ru

Неоднородный цвет кузова, шумы и скрипы при движении, неравномерный износ шин, запотевание и влага в салоне могут свидетельствовать о ремонте после ДТП, об износе подвески или о деформации кузова, а также о нарушении герметичности кузова, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, по словам специалиста, на неисправности автомобиля с пробегом указывают плохо закрывающиеся двери и капот, различия в зазорах между кузовными элементами, следы ржавчины, изношенный салон, плохая работа двигателя, проблемы с электрикой, утечки жидкостей.

Как отметил Антюфьев, при покупке подержанного автомобиля важно провести тщательный осмотр и диагностику.

Ранее глава Fit Service в Бутове Дмитрий Козловский рассказал, как продлить срок службы генератора.

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