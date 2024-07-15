В Нижневартовске проводят проверку по факту избиения мальчика толпой детей

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку по факту избиения мальчика толпой детей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

Проверка инициирована после публикации в СМИ о противоправных действиях несовершеннолетних.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет ХМАО и межрайонная прокуратура Нефтеюганска начали проверку из-за падения металлических футбольных ворот на восьмилетнего мальчика. Ребёнок получил травму черепа.