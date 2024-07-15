В Челябинске рассказали о мерах поддержки многодетных семей

Вице-мэр Челябинска по имущественным и правовым вопросам Надежда Рыльская рассказала о мерах поддержки многодетных семей.

Об этом сообщает URA.RU.

«В Челябинске с начала 2024 года бесплатно в собственность многодетным семьям предоставлено 11 земельных участков. Ещё 15 семей получили взамен этого социальную выплату, а три семьи получили денежную выплату», — заявила Рыльская на аппаратном совещании.

Бесплатно получить земельный участок площадью от шести до 15 соток могут семьи, воспитывающие трёх и более детей, молодые семьи и обманутые дольщики.

Все претенденты должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ранее сообщалось, что государственную социальную помощь в Московской области получили 42 тыс. человек с начала 2024 года.