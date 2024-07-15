RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске рассказали о мерах поддержки многодетных семей

Короткая ссылка
Вице-мэр Челябинска по имущественным и правовым вопросам Надежда Рыльская рассказала о мерах поддержки многодетных семей.
В Челябинске рассказали о мерах поддержки многодетных семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В Челябинске с начала 2024 года бесплатно в собственность многодетным семьям предоставлено 11 земельных участков. Ещё 15 семей получили взамен этого социальную выплату, а три семьи получили денежную выплату», — заявила Рыльская на аппаратном совещании.

Бесплатно получить земельный участок площадью от шести до 15 соток могут семьи, воспитывающие трёх и более детей, молодые семьи и обманутые дольщики.

Все претенденты должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ранее сообщалось, что государственную социальную помощь в Московской области получили 42 тыс. человек с начала 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить