В ЯНАО напомнили о важности соблюдения правил безопасности при нахождении на воде

В ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу напомнили о важности соблюдения правил безопасности при нахождении на воде.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.

«На Ямале зарегистрированы первые случае гибели людей на водных объектах в летний период», — отметили в ведомстве.

В МЧС призвали не пренебрегать мерами личной безопасности при нахождении на воде, в том числе пользоваться спасательным жилетом.

Ранее старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров прокомментировал возможность введения штрафов для людей, которые пользуются сапбордами с нарушением правил.