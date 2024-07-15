В ЯНАО напомнили о важности соблюдения правил безопасности при нахождении на воде
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.
«На Ямале зарегистрированы первые случае гибели людей на водных объектах в летний период», — отметили в ведомстве.
В МЧС призвали не пренебрегать мерами личной безопасности при нахождении на воде, в том числе пользоваться спасательным жилетом.
Ранее старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров прокомментировал возможность введения штрафов для людей, которые пользуются сапбордами с нарушением правил.