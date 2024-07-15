В Херсонской области обнаружена братская могила жертв нацистов
15 июля 2024

В Херсонской области обнаружена братская могила жертв нацистов

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Сотрудники Следственного комитета России обнаружили в городе Геническе Херсонской области более 30 тел детей, женщин и стариков, расстрелянных во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что следователи ведут раскопки на месте массового расстрела в Геническе с 20 июня. На сегодняшний день обнаружены останки 31 человека. Пострадавшие — женщины, дети, старики.

У многих жертв обнаружены пулевые отверстия в черепах, также рядом с телами найдены гильзы от немецких маузера и люгера.

«Мы находили фрагмент черепа ребёнка. С затылочной стороны было, предположительно, пулевое отверстие. Также ещё несколько черепов со сквозными отверстиями. Не исключаем, что их добивали», — заявил агентству следователь.

Ранее RT сообщал, что в Подмосковье перезахоронили 800 бойцов Великой Отечественной войны.