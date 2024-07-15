Прокуратура Крыма заявила, что пожар в Коктебеле распространился на Карадагский заповедник.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«По предварительной информации, сегодня, 15 июля 2024 года, зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике «Карадагский», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за сухой и ветреной погоды произошло распространение пожара на значительной площади заповедника.

Ранее сообщалось, что в посёлке Коктебель в Крыму горит сухая растительность на площади 20 га.