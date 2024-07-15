Пожар в Коктебеле распространился на Карадагский заповедник
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«По предварительной информации, сегодня, 15 июля 2024 года, зафиксировано возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике «Карадагский», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за сухой и ветреной погоды произошло распространение пожара на значительной площади заповедника.
Ранее сообщалось, что в посёлке Коктебель в Крыму горит сухая растительность на площади 20 га.