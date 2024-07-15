В ЯНАО окажут поддержку бизнесу в семи приоритетных отраслях
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Документ опубликован на официальном сайте окружного правительства, информирует URA.RU.
«Распоряжение направлено на расширение перечня работодателей, которые могут воспользоваться государственной поддержкой по привлечению работников из другой местности в приоритетные для округа отрасли экономики», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.
В список приоритетных отраслей вошли добыча и переработка нефтепродуктов, химическая промышленность, логистика, связь и ИТ-технологии, а также гостиничный и ресторанный бизнес, деятельность в сфере отдыха, развлечений и спорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что объём грантовой поддержки для 190 столичных компаний, одобренный властями, превысил 1 млрд рублей.