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В ЯНАО окажут поддержку бизнесу в семи приоритетных отраслях

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о правительственной поддержке для приоритетных отраслей экономики.
В ЯНАО окажут поддержку бизнесу в семи приоритетных отраслях
  • Gettyimages.ru

Документ опубликован на официальном сайте окружного правительства, информирует URA.RU.

«Распоряжение направлено на расширение перечня работодателей, которые могут воспользоваться государственной поддержкой по привлечению работников из другой местности в приоритетные для округа отрасли экономики», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

В список приоритетных отраслей вошли добыча и переработка нефтепродуктов, химическая промышленность, логистика, связь и ИТ-технологии, а также гостиничный и ресторанный бизнес, деятельность в сфере отдыха, развлечений и спорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что объём грантовой поддержки для 190 столичных компаний, одобренный властями, превысил 1 млрд рублей.

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