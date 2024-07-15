В ЯНАО окажут поддержку бизнесу в семи приоритетных отраслях

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о правительственной поддержке для приоритетных отраслей экономики.

Документ опубликован на официальном сайте окружного правительства, информирует URA.RU.

«Распоряжение направлено на расширение перечня работодателей, которые могут воспользоваться государственной поддержкой по привлечению работников из другой местности в приоритетные для округа отрасли экономики», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

В список приоритетных отраслей вошли добыча и переработка нефтепродуктов, химическая промышленность, логистика, связь и ИТ-технологии, а также гостиничный и ресторанный бизнес, деятельность в сфере отдыха, развлечений и спорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что объём грантовой поддержки для 190 столичных компаний, одобренный властями, превысил 1 млрд рублей.