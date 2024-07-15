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В ЯНАО зарегистрировали 1000 киберпреступлений с начала года

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В Ямало-Ненецком автономном округе с начала года зарегистрировали 1000 киберпреступлений.
В ЯНАО зарегистрировали 1000 киберпреступлений с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«За первое полугодие мошенники выманили у ямальцев более 400 млн рублей. На уловки злоумышленников попадали представители совершенно разных профессий и возрастов», — заявил замначальника отдела УУР подполковник Айрат Ясавиев.

В числе зарегистрированных киберпреступлений 255 были совершены в Новом Уренгое, в Ноябрьске — 198, в Салехарде — 155, в Надымском районе — 129.

Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова рассказала об алгоритмах действий телефонных мошенников.

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