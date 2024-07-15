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В Приморье объёмы строительства жилья выросли на 13% за полгода

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В Приморском крае объёмы строительства жилья в первом полугодии выросли на 13,4%.
В Приморье объёмы строительства жилья выросли на 13% за полгода
  • РИА Новости

Всего сдана 9451 квартира, их общая площадь составляет 709 тыс. кв. м, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморскстата.

Из них более половины — 55%, или 389,4 тыс. кв. м, — составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками.

В краевом центре за этот период ввели 298,8 тыс. кв. м жилья, что на 25% больше соответствующего прошлогоднего периода.

Ранее НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что рядом со станцией метро «Отрадное» в Москве построят дом по программе реновации.

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