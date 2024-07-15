Главой УФНС по Свердловской области назначили Марата Сагитуллина
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ФНС.
В обязанности нового главы входит обеспечение оперативного руководства, контроль за работой и координация деятельности структурных подразделений ведомства.
До этого Сагитуллин руководил региональным УФНС в Курганской области.
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