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Главой УФНС по Свердловской области назначили Марата Сагитуллина

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В Свердловской области руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы назначен Марат Сагитуллин.
Главой УФНС по Свердловской области назначили Марата Сагитуллина
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ФНС.

В обязанности нового главы входит обеспечение оперативного руководства, контроль за работой и координация деятельности структурных подразделений ведомства.

До этого Сагитуллин руководил региональным УФНС в Курганской области.

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