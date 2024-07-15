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Фестиваль трейла пройдёт 19—21 июля в Суздале

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19—21 июля в Суздале состоится фестиваль трейла. Ожидается более 7 тыс. участников. Они испытают свои силы в беге по пересечённой местности на дистанциях от 10 до 100 км.
Фестиваль трейла пройдёт 19—21 июля в Суздале
  • Gettyimages.ru

В 2024 году Golden Ring Ultra-Trail 100 отмечает своё десятилетие, которое совпадает с празднованием 1000-летия Суздаля. Для гостей фестиваля подготовлены мастер-классы, русские народные забавы, кинопоказы, музыкальные шоу и другие мероприятия.

Трассы всех соревнований проходят по маршруту мимо достопримечательностей Суздаля и Владимирской области. Участники преодолеют разнообразные броды, болота, пробегут по пшеничным полям и лесам.

В частности, маршрут трейла Suvorov Extreme 30К пройдёт мимо родового имения полководца Александра Суворова.

Также состоится ночной забег на 10 км с природными препятствиями Hard Night 10К и утренний забег на 5 км I love Running Morning Run 5k.

В рамках основных соревнований запланированы трейлы на дистанциях 10, 20, 30, 50, 80 и 100 км.

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