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В Зеленограде приступили к реализации двух проектов КРТ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на участках двух бывших промзон в Зеленограде началась реализация двух проектов комплексного развития территорий (КРТ).
В Зеленограде приступили к реализации двух проектов КРТ
  • РИА Новости

Участки общей площадью свыше 27,7 га находятся на территории бывших промзон «Малино» и «Алабушево», информирует НСН.

Там возведут более 546 тыс. кв. м недвижимости — жилые дома, школы и детские сады, спортивные и досуговые объекты, а также производственный квартал, отметил Ефимов.

По его словам, в проекты планируется инвестировать около 50,5 млрд рублей. В результате будет создано порядка 7 тыс. новых рабочих мест.

Ранее Ефимов рассказал, что в Москве определили инвестора для реорганизации двух участков бывшей промзоны «Карачарово».

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