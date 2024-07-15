В Зеленограде приступили к реализации двух проектов КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на участках двух бывших промзон в Зеленограде началась реализация двух проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Участки общей площадью свыше 27,7 га находятся на территории бывших промзон «Малино» и «Алабушево», информирует НСН.

Там возведут более 546 тыс. кв. м недвижимости — жилые дома, школы и детские сады, спортивные и досуговые объекты, а также производственный квартал, отметил Ефимов.

По его словам, в проекты планируется инвестировать около 50,5 млрд рублей. В результате будет создано порядка 7 тыс. новых рабочих мест.

Ранее Ефимов рассказал, что в Москве определили инвестора для реорганизации двух участков бывшей промзоны «Карачарово».