Ленинградский вокзал Москвы закроется на реконструкцию с 11 августа

В Москве пассажирское здание Ленинградского вокзала с 11 августа будет закрыто на реконструкцию.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на городской Департамент транспорта.

Ведомство совместно с ОАО «РЖД» прорабатывает проект обновления объекта, его развития и интеграции в систему московского транспорта.

«Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится», — уточнили в Дептрансе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в столице определили инвестора для реорганизации части бывшей промзоны «Карачарово».