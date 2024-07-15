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Ленинградский вокзал Москвы закроется на реконструкцию с 11 августа

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В Москве пассажирское здание Ленинградского вокзала с 11 августа будет закрыто на реконструкцию.
Ленинградский вокзал Москвы закроется на реконструкцию с 11 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на городской Департамент транспорта.

Ведомство совместно с ОАО «РЖД» прорабатывает проект обновления объекта, его развития и интеграции в систему московского транспорта.

«Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится», — уточнили в Дептрансе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в столице определили инвестора для реорганизации части бывшей промзоны «Карачарово».

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