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Собянин: в Москве инвесторы восстановили 12 помещений в исторических зданиях

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях. Ещё в 15 работы пока продолжаются.
Собянин: в Москве инвесторы восстановили 12 помещений в исторических зданиях
  • РИА Новости

Среди уже отреставрированных — помещения в здании Центропечати на Тверской улице и в доходном доме А.И. Синицына в Благовещенском переулке, написал он в своём Telegram-канале.

Программу для предпринимателей запустили в столице в 2017 году. Благодаря ей они могут приобрести объекты культурного наследия или их часть на торгах, а перед использованием обязуются отреставрировать их.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе Москвы приведут в порядок жилой четырёхэтажный дом, построенный в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики.

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