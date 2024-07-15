Собянин: в Москве инвесторы восстановили 12 помещений в исторических зданиях

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях. Ещё в 15 работы пока продолжаются.

Среди уже отреставрированных — помещения в здании Центропечати на Тверской улице и в доходном доме А.И. Синицына в Благовещенском переулке, написал он в своём Telegram-канале.

Программу для предпринимателей запустили в столице в 2017 году. Благодаря ей они могут приобрести объекты культурного наследия или их часть на торгах, а перед использованием обязуются отреставрировать их.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе Москвы приведут в порядок жилой четырёхэтажный дом, построенный в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики.