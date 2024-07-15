«Известия»: пять человек погибли при взрыве газовых баллонов в Чечне

Пять человек погибли и ещё 26 получили ранения при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне.

Об этом пишет «Известия» со ссылкой на источник.

Уточняется, что взрыв произошёл в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Предварительно, на объекте сдетонировали баллоны с газом.

Пострадавшие с лёгкими и средними травмами были доставлены в Шатойскую больницу. Тех, кто получил тяжёлые травмы, отправят в республиканскую больницу в Грозный.

В настоящий момент спасатели ведут разбор завалов.

Ранее СК возбудил дело после взрыва газового баллона у железнодорожной станции в Одинцове.