«Известия»: пять человек погибли при взрыве газовых баллонов в Чечне
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Об этом пишет «Известия» со ссылкой на источник.
Уточняется, что взрыв произошёл в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Предварительно, на объекте сдетонировали баллоны с газом.
Пострадавшие с лёгкими и средними травмами были доставлены в Шатойскую больницу. Тех, кто получил тяжёлые травмы, отправят в республиканскую больницу в Грозный.
В настоящий момент спасатели ведут разбор завалов.
Ранее СК возбудил дело после взрыва газового баллона у железнодорожной станции в Одинцове.