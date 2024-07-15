В Екатеринбурге ребёнок попал в больницу из-за наезда подростка на самокате
- РИА Новости
Позже выяснилось, что подросток взял электросамокат под аккаунтом своего знакомого, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Сообщается, что ребёнок шёл по тротуару, когда водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ) не справился с управлением и наехал на него. Пострадавшего ребёнка доставили в ДГКБ №9.
Информацию об аварии инспекторы передали в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав.
Ранее в Екатеринбурге мужчина на электросамокате сбил женщину, которая выходила из детского сада с ребёнком. Пострадавшую госпитализировали с травмами лица и ног, ребёнок не пострадал.