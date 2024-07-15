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В Екатеринбурге ребёнок попал в больницу из-за наезда подростка на самокате

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В Екатеринбурге четырёхлетнего ребёнка госпитализировали с травмами после того, как его сбил 14-летний подросток на электросамокате.
В Екатеринбурге ребёнок попал в больницу из-за наезда подростка на самокате
  • РИА Новости

Позже выяснилось, что подросток взял электросамокат под аккаунтом своего знакомого, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Сообщается, что ребёнок шёл по тротуару, когда водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ) не справился с управлением и наехал на него. Пострадавшего ребёнка доставили в ДГКБ №9.

Информацию об аварии инспекторы передали в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав.

Ранее в Екатеринбурге мужчина на электросамокате сбил женщину, которая выходила из детского сада с ребёнком. Пострадавшую госпитализировали с травмами лица и ног, ребёнок не пострадал.

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