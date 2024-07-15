В МЧС заявили о возгорании под Симферополем на площади 5 га
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Сегодня в 10:35 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Симферопольском районе, село Урожайное, СНТ «Дружба». Уточнённая площадь пожара — 5 га», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МЧС России и техника сельского поселения.
Ранее МЧС показало видео тушения пожара под Новороссийском в Краснодарском крае.