В МЧС заявили о возгорании под Симферополем на площади 5 га

В МЧС заявили, что сухая трава загорелась под Симферополем на площади 5 га рядом с садоводческими участками.

РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. «Сегодня в 10:35 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Симферопольском районе, село Урожайное, СНТ «Дружба». Уточнённая площадь пожара — 5 га», — отмечается в заявлении. Уточняется, что из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МЧС России и техника сельского поселения. Ранее МЧС показало видео тушения пожара под Новороссийском в Краснодарском крае.