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В МЧС заявили о возгорании под Симферополем на площади 5 га

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В МЧС заявили, что сухая трава загорелась под Симферополем на площади 5 га рядом с садоводческими участками.
В МЧС заявили о возгорании под Симферополем на площади 5 га
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в 10:35 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Симферопольском районе, село Урожайное, СНТ «Дружба». Уточнённая площадь пожара — 5 га», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МЧС России и техника сельского поселения.

Ранее МЧС показало видео тушения пожара под Новороссийском в Краснодарском крае.

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