В России призвали ужесточить наказание за ненадлежащее содержание диких животных

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ужесточить наказание для граждан за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях.

Копия обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.

Как отметил депутат, в последние годы неоднократно поднимался вопрос об ужесточении правил содержания крупных, опасных и диких животных в частной собственности.

К примеру, он напомнил, что в одном из районов Санкт-Петербурга недавно произошёл несчастный случай с нападением медведя, которого держали в вольере при частном доме.

«Надо отметить, что подобные трагедии происходят регулярно по всей стране. Граждане заводят диких и опасных зверей, которые регулярно нападают и травмируют своих владельцев, детей, гостей и так далее», — подчеркнул собеседник RT.

Такая практика, по его словам, представляет общественную опасность.

«Прошу вас оценить возможность ужесточения наказания, вплоть до уголовного, для граждан за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях и так далее», — говорится в тексте обращения.

Ранее Крупник предложил учредить специальный государственный знак для волонтёров, активистов и организаций, добровольно спасающих архитектурно-бытовое разнообразие городов России.