Автоэксперт Ракитин рассказал, как не пострадать в повторном ДТП
- Gettyimages.ru
Также необходимо быстро выставить знак аварийной остановки за 10—15 м, а если авария произошла в тёмное время суток, обязательно надеть светоотражающие жилеты, объяснил он в интервью Радио Sputnik.
«Если мы будем пытаться снять клеммы или забрать вещи, то надо взять ключ, открыть капот или багажник — всё это увеличивает риск пострадать в повторном ДТП. Не надо этого делать, жизнь дороже», — посоветовал Ракитин.
Совершить необходимые звонки лучше, когда находишься в безопасности за пределами трассы, резюмировал эксперт.
Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал, как справиться со страхом при вождении автомобиля.