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Автоэксперт Ракитин рассказал, как не пострадать в повторном ДТП

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Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин посоветовал попавшим в аварию на скоростной трассе как можно скорее покинуть автомобиль, чтобы избежать повторного ДТП, когда превысивший скорость водитель сбивает стоящих на дороге участников предыдущего дорожного инцидента.
Автоэксперт Ракитин рассказал, как не пострадать в повторном ДТП
  • Gettyimages.ru

Также необходимо быстро выставить знак аварийной остановки за 10—15 м, а если авария произошла в тёмное время суток, обязательно надеть светоотражающие жилеты, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«Если мы будем пытаться снять клеммы или забрать вещи, то надо взять ключ, открыть капот или багажник — всё это увеличивает риск пострадать в повторном ДТП. Не надо этого делать, жизнь дороже», — посоветовал Ракитин.

Совершить необходимые звонки лучше, когда находишься в безопасности за пределами трассы, резюмировал эксперт.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал, как справиться со страхом при вождении автомобиля.

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