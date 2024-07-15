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KMZ: тяжёлый морской дрон на базе «Визира» оснастят ракетами

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Тяжёлый возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» вооружат лёгкими ракетами.
KMZ: тяжёлый морской дрон на базе «Визира» оснастят ракетами
  • РИА Новости

Об этом рассказал управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко.

По его словам, на борту планируется разместить до восьми пусковых установок. 

«Скорость ракеты небольшая, сама ракета — очень простое и дешёвое изделие стоимостью порядка 500 тыс. рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от шести до восьми единиц», — передаёт его слова РИА Новости

Даниленко отметил, что такой катер может стать носителем ракеты, которая имеет видеокамеру и управляется джойстиком с земли. 

Ранее в Минобороны России сообщили, что начали поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами. 

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