KMZ: тяжёлый морской дрон на базе «Визира» оснастят ракетами
- РИА Новости
Об этом рассказал управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко.
По его словам, на борту планируется разместить до восьми пусковых установок.
«Скорость ракеты небольшая, сама ракета — очень простое и дешёвое изделие стоимостью порядка 500 тыс. рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от шести до восьми единиц», — передаёт его слова РИА Новости.
Даниленко отметил, что такой катер может стать носителем ракеты, которая имеет видеокамеру и управляется джойстиком с земли.
Ранее в Минобороны России сообщили, что начали поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами.