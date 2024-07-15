KMZ: тяжёлый морской дрон на базе «Визира» оснастят ракетами

Тяжёлый возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» вооружат лёгкими ракетами.

Об этом рассказал управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко.

По его словам, на борту планируется разместить до восьми пусковых установок.

«Скорость ракеты небольшая, сама ракета — очень простое и дешёвое изделие стоимостью порядка 500 тыс. рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от шести до восьми единиц», — передаёт его слова РИА Новости.

Даниленко отметил, что такой катер может стать носителем ракеты, которая имеет видеокамеру и управляется джойстиком с земли.

Ранее в Минобороны России сообщили, что начали поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами.