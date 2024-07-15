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Для москвичей расширили функционал мобильного приложения портала «Наш город»

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В Москве внесли изменения в функционал мобильного приложения портала «Наш город». Теперь он стал более удобным для пользователей.
Для москвичей расширили функционал мобильного приложения портала «Наш город»
  • Gettyimages.ru

Москвичи смогут отправлять сообщения с частичным предзаполнением информации для ускорения процесса подачи заявки об обнаружении недочётов, сообщает сайт mos.ru.

Кроме того, добавлены кнопки «Отправить ещё» (для создания и отправки нескольких сообщений) и «Сообщить повторно» (для отправки нового сообщения по уже заявленной теме).

А в разделе «Дворовая территория» теперь можно уточнить место недочёта непосредственно внутри двора.

Также изменения затронули интерфейс приложения. Теперь на главном экране будет отображаться лента актуальных вопросов и важных новостей проекта.

Ранее на портале mos.ru появился новый сервис для владельцев карты москвича, на котором можно узнавать всю необходимую информацию о ней.

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