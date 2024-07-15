Для москвичей расширили функционал мобильного приложения портала «Наш город»
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Москвичи смогут отправлять сообщения с частичным предзаполнением информации для ускорения процесса подачи заявки об обнаружении недочётов, сообщает сайт mos.ru.
Кроме того, добавлены кнопки «Отправить ещё» (для создания и отправки нескольких сообщений) и «Сообщить повторно» (для отправки нового сообщения по уже заявленной теме).
А в разделе «Дворовая территория» теперь можно уточнить место недочёта непосредственно внутри двора.
Также изменения затронули интерфейс приложения. Теперь на главном экране будет отображаться лента актуальных вопросов и важных новостей проекта.
Ранее на портале mos.ru появился новый сервис для владельцев карты москвича, на котором можно узнавать всю необходимую информацию о ней.