Для москвичей расширили функционал мобильного приложения портала «Наш город»

В Москве внесли изменения в функционал мобильного приложения портала «Наш город». Теперь он стал более удобным для пользователей.

Москвичи смогут отправлять сообщения с частичным предзаполнением информации для ускорения процесса подачи заявки об обнаружении недочётов, сообщает сайт mos.ru.

Кроме того, добавлены кнопки «Отправить ещё» (для создания и отправки нескольких сообщений) и «Сообщить повторно» (для отправки нового сообщения по уже заявленной теме).

А в разделе «Дворовая территория» теперь можно уточнить место недочёта непосредственно внутри двора.

Также изменения затронули интерфейс приложения. Теперь на главном экране будет отображаться лента актуальных вопросов и важных новостей проекта.

Ранее на портале mos.ru появился новый сервис для владельцев карты москвича, на котором можно узнавать всю необходимую информацию о ней.