Лётчик: Киев просил катапультировать экипаж при попытке угона самолёта Ту-22М3

Спецслужбы Украины хотели, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал членов своего экипажа перед угоном самолёта, заявил в эфире «Россия 1» сам лётчик, которого пытались завербовать.

«Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», — сказал он.

Лётчик сообщил, что оперативная игра с украинскими спецслужбами продолжалась с октября 2023 года. Киев торопил его с угоном самолёта, но не уделял внимания техническим особенностям процесса, приводит слова пилота РИА Новости.

Ранее ФСБ опубликовала видеозапись беседы с российским лётчиком, которого украинские спецслужбы пытались убедить угнать на территорию Украины стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Лётчик заявил, что, по задумке украинцев, после угона самолёта его семья должна была выехать на Украину.