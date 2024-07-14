Лётчик: Киев просил катапультировать экипаж при попытке угона самолёта Ту-22М3
«Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», — сказал он.
Лётчик сообщил, что оперативная игра с украинскими спецслужбами продолжалась с октября 2023 года. Киев торопил его с угоном самолёта, но не уделял внимания техническим особенностям процесса, приводит слова пилота РИА Новости.
Ранее ФСБ опубликовала видеозапись беседы с российским лётчиком, которого украинские спецслужбы пытались убедить угнать на территорию Украины стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Лётчик заявил, что, по задумке украинцев, после угона самолёта его семья должна была выехать на Украину.