Спасатели перевозят эвакуированных с баз отдыха на Кубани в безопасное место
Об этом сообщил кубанский оперштаб.
«Рядом с хутором Дюрсо, в сторону которого движется огонь, ещё раз обходят базы отдыха, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие точно покинули опасную зону», — заявили его представители.
МЧС России ранее направило дополнительные силы на тушение лесного пожара в районе Новороссийска.
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся уже на три базы отдыха: «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Пожар продолжает двигаться в сторону хутора Дюрсо, где уже допускают эвакуацию населения, локализовать огонь трудно из-за сильного ветра.
С баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребёнка.