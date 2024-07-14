Спасатели перевозят эвакуированных с баз отдыха на Кубани в безопасное место

Спасатели в Краснодарском крае перевозят эвакуированных с баз отдыха людей в безопасное место, в том числе на катерах, так как одним из мест эвакуации был пляж хутора Дюрсо. Часть отдыхающих вывезли туда из-за угрозы распространения огня.

Об этом сообщил кубанский оперштаб.

«Рядом с хутором Дюрсо, в сторону которого движется огонь, ещё раз обходят базы отдыха, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие точно покинули опасную зону», — заявили его представители.

МЧС России ранее направило дополнительные силы на тушение лесного пожара в районе Новороссийска.

Лесной пожар под Новороссийском перекинулся уже на три базы отдыха: «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Пожар продолжает двигаться в сторону хутора Дюрсо, где уже допускают эвакуацию населения, локализовать огонь трудно из-за сильного ветра.

С баз отдыха эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребёнка.