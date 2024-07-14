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МЧС: пожар на базе отдыха в посёлке Дюрсо полностью потушили, лес горит

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Пожар на территории базы отдыха в посёлке Дюрсо на Кубани потушили.
МЧС: пожар на базе отдыха в посёлке Дюрсо полностью потушили, лес горит
  • РИА Новости

Об этом заявили в МЧС России.

«В Краснодарском крае горение травы на территории базы отдыха полностью потушено», — сказано в сообщении.

В тушении леса на 10 га задействованы 85 специалистов и 23 единицы техники.

К месту возгорания направили вертолёт Ка-32 с водосливным устройством. Тушение осложняет жаркая погода.

Ранее в ведомстве сообщили, что лес и трава загорелись на 3 га в районе хутора Дюрсо, огонь перешёл на территорию базы отдыха.

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