В Рязанской области мужчина пропал после ЧП с катером

Мужчина пропал после столкновения катера со стоящим на якоре у берега земснарядом на реке Оке в Рязанской области.

РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Пять несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. «При столкновении маломерное моторное судно опрокинулось, водитель пропал без вести, осуществляются его поиски», — рассказали в пресс-службе. Ранее был задержан водитель легкового автомобиля, из-за действий которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребёнком и 17 пострадавшими.