В Рязанской области мужчина пропал после ЧП с катером
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Пять несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.
«При столкновении маломерное моторное судно опрокинулось, водитель пропал без вести, осуществляются его поиски», — рассказали в пресс-службе.
Ранее был задержан водитель легкового автомобиля, из-за действий которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребёнком и 17 пострадавшими.