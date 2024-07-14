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В Рязанской области мужчина пропал после ЧП с катером

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Мужчина пропал после столкновения катера со стоящим на якоре у берега земснарядом на реке Оке в Рязанской области.
В Рязанской области мужчина пропал после ЧП с катером
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Пять несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. 

«При столкновении маломерное моторное судно опрокинулось, водитель пропал без вести, осуществляются его поиски», — рассказали в пресс-службе.

Ранее был задержан водитель легкового автомобиля, из-за действий которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребёнком и 17 пострадавшими.

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