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Захарова: покушение на Путина, о котором сказал Буданов, готовилось на деньги США

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Покушение на президента России Владимира Путина, о котором рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, готовилось на деньги США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своём Telegram-канале она написала, что без денег США «никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима за госизмену жителя Самарской области. По версии следствия, мужчина передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой на железнодорожных станциях.

Также ФСБ пресекла деятельность жителя Челябинска, направленную против безопасности России.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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