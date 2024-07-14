Захарова: покушение на Путина, о котором сказал Буданов, готовилось на деньги США
В своём Telegram-канале она написала, что без денег США «никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.
Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима за госизмену жителя Самарской области. По версии следствия, мужчина передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой на железнодорожных станциях.
Также ФСБ пресекла деятельность жителя Челябинска, направленную против безопасности России.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.