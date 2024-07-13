Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырёх
В Следственном комитете заявили, что число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырёх.
- РИА Новости
Об этом ТАСС заявили в пресс-службе следственного управления СК по Волгоградской области.
«Обнаружено тело ещё одного рабочего», — указали в ведомстве.
Ранее сообщалось о трёх погибших. Взрыв произошёл 6 июля.
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