Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырёх

В Следственном комитете заявили, что число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырёх.

РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе следственного управления СК по Волгоградской области. «Обнаружено тело ещё одного рабочего», — указали в ведомстве. Ранее сообщалось о трёх погибших. Взрыв произошёл 6 июля.