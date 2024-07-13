В Краснодаре локализовали пожар в производственном здании

В МЧС России заявили о локализации пожара в производственном здании в Краснодаре.

«По уточнённой информации, в Краснодаре площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС России уже локализовали пожар в производственном здании», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло на производстве, где изготавливают модульные каркасные строения.

На месте работают 90 специалистов и 37 единиц техники.

Ранее в МЧС России заявили о возгорании в производственном здании в Краснодаре на площади 5 тыс. кв. м.