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В Краснодаре локализовали пожар в производственном здании

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В МЧС России заявили о локализации пожара в производственном здании в Краснодаре.
В Краснодаре локализовали пожар в производственном здании
  • РИА Новости

«По уточнённой информации, в Краснодаре площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС России уже локализовали пожар в производственном здании», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло на производстве, где изготавливают модульные каркасные строения.

На месте работают 90 специалистов и 37 единиц техники.

Ранее в МЧС России заявили о возгорании в производственном здании в Краснодаре на площади 5 тыс. кв. м.

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