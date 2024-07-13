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Группа «кис-кис» в ответ на пост Мизулиной заявила, что никогда не помогала ВСУ

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Музыкальная группа «кис-кис» заявила, что никогда не пыталась помогать ВСУ и не выступала против спецоперации на Украине. Так коллектив ответил на пост главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая пообещала обратиться в Генеральную прокуратуру из-за деятельности музыкантов.
Группа «кис-кис» в ответ на пост Мизулиной заявила, что никогда не помогала ВСУ
  • Gettyimages.ru

В своём Telegram-канале Мизулина опубликовала видеообращение представителя объединения «Молодой Десант», который назвал группу «кис-кис» предателями и заявил, что теперь группа маскирует свои концерты под выставки кошек.

«Обратимся в Генеральную прокуратуру», — сказала Мизулина.

Музыканты в ответ на это заявили, что группа «кис-кис» в составе всех своих участников «никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не «донатила» ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме».

Как утверждает группа, её участники, наоборот, «помогали пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода».

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах.

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