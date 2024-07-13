Группа «кис-кис» в ответ на пост Мизулиной заявила, что никогда не помогала ВСУ
- Gettyimages.ru
В своём Telegram-канале Мизулина опубликовала видеообращение представителя объединения «Молодой Десант», который назвал группу «кис-кис» предателями и заявил, что теперь группа маскирует свои концерты под выставки кошек.
«Обратимся в Генеральную прокуратуру», — сказала Мизулина.
Музыканты в ответ на это заявили, что группа «кис-кис» в составе всех своих участников «никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не «донатила» ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме».
Как утверждает группа, её участники, наоборот, «помогали пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода».
Ранее Екатерина Мизулина заявила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах.