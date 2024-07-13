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Член СПЧ Меркачёва: бизнесмен Котельников умер в московском СИЗО

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В московском следственном изоляторе №4 «Медведь» умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Министерства обороны России.
Член СПЧ Меркачёва: бизнесмен Котельников умер в московском СИЗО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачёва.

«В «Медведе» (московское СИЗО 4) умер заключённый. Он был бизнесменом. Ему было всего 52 года. Он ещё не был признан виновным», — написала она в Telegram

Меркачёва отметила, что, по её данным, он умер от остановки сердца. При этом неизвестна причина, по которой сердце остановилось.

Ранее военный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

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