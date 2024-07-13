Суд арестовал обвиняемого в незаконном лишении свободы детей в Уфе

Суд Советского района Уфы отправил под стражу мужчину, который обвиняется в незаконном лишении свободы и истязании детей.

Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

«Суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном лишении свободы и истязании малолетних детей, меру пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что он был арестован до 12 сентября.

Как указывает прокуратура, против него были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям, включая истязание.

Ранее сообщалось, что в Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты в съёмной квартире. Позднее Минздрав рассказал о состоянии детей.

Вместе с этим детский омбудсмен в Башкирии Ольга Панчихина рассказала RT, что освобождённые дети получают всю необходимую помощь.