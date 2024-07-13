Суд арестовал обвиняемого в незаконном лишении свободы детей в Уфе
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Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
«Суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном лишении свободы и истязании малолетних детей, меру пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что он был арестован до 12 сентября.
Как указывает прокуратура, против него были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям, включая истязание.
Ранее сообщалось, что в Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты в съёмной квартире. Позднее Минздрав рассказал о состоянии детей.
Вместе с этим детский омбудсмен в Башкирии Ольга Панчихина рассказала RT, что освобождённые дети получают всю необходимую помощь.