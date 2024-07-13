RT в Telegram
Подпишись

Суд арестовал обвиняемого в незаконном лишении свободы детей в Уфе

Короткая ссылка
Суд Советского района Уфы отправил под стражу мужчину, который обвиняется в незаконном лишении свободы и истязании детей.
Суд арестовал обвиняемого в незаконном лишении свободы детей в Уфе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

«Суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном лишении свободы и истязании малолетних детей, меру пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что он был арестован до 12 сентября.

Как указывает прокуратура, против него были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям, включая истязание.

Ранее сообщалось, что в Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты в съёмной квартире. Позднее Минздрав рассказал о состоянии детей.

Вместе с этим детский омбудсмен в Башкирии Ольга Панчихина рассказала RT, что освобождённые дети получают всю необходимую помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить