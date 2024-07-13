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Сайт Кремля обновил биографию Путина

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На сайте Кремля была обновлена страница с биографией президента России Владимира Путина.
Сайт Кремля обновил биографию Путина
  • globallookpress.com

Ранее в биографии содержались данные до 2018 года, теперь же в неё была добавлена информация о событиях с 2018-го по 2024 год.

Так, например, были дополнительно вписаны данные об открытии движения по Крымскому мосту, чемпионате мира по футболу в России, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и создании вакцины «Спутник», принятии поправок в Конституцию.

В биографию также были добавлены отдельные большие разделы о СВО и выборах 2024 года.

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