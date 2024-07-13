Сайт Кремля обновил биографию Путина

На сайте Кремля была обновлена страница с биографией президента России Владимира Путина.

Ранее в биографии содержались данные до 2018 года, теперь же в неё была добавлена информация о событиях с 2018-го по 2024 год.

Так, например, были дополнительно вписаны данные об открытии движения по Крымскому мосту, чемпионате мира по футболу в России, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и создании вакцины «Спутник», принятии поправок в Конституцию.

В биографию также были добавлены отдельные большие разделы о СВО и выборах 2024 года.