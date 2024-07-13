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В Альянсе туристических агентств прогнозируют 1,5 млн туристов из России в Китай

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Анастасия Белоусова
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с RT рассказал об ожидании 1,5 млн россиян, которые посетят Китай в 2024 году.
В Альянсе туристических агентств прогнозируют 1,5 млн туристов из России в Китай
  • Gettyimages.ru
  • © Virginia Mayo

«В Китай едут четыре категории людей. Первая, самая огромная: люди едут по бизнесу. Летят из разных городов: Москва, Санкт-Петербург, Сибирь, Дальний Восток. Потому что мы замещаем импортные товары китайскими. Люди едут на переговоры, по бизнес-делам. Вторая большая категория — трансграничные путешествия. Мы имеем огромную границу с Амурской областью, Хабаровским краем, Приморским краем. Пересекают на один — три дня. Среднее количество дней — три. Люди едут автобусами на экскурсии», — объяснил он.

Третьей категорией Мкртчян назвал людей, которые едут в континентальный Китай на экскурсии.

«В Гонконг, Шанхай, Пекин. С этого года пошли рейсы из Москвы на остров Хайнань. Это пляжный туризм. Мы в этом году ждём 1,5 млн россиян, посетивших Китай», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям с 2025 года вводить туристический налог.

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