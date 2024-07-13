Площадь пожара на нефтебазе под Ростовом составила 200 квадратных метров

Площадь пожара, который возник на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА, составила 200 кв. м.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 08:00 площадь пожара — 200 кв. м», — написал он в Telegram.

К месту тушения прибыл пожарный поезд.

Ранее стало известно, что на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание.

Также пятеро детей пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это намеренным терактом против детей.