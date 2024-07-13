Площадь пожара на нефтебазе под Ростовом составила 200 квадратных метров
- РИА Новости
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Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«По состоянию на 08:00 площадь пожара — 200 кв. м», — написал он в Telegram.
К месту тушения прибыл пожарный поезд.
Ранее стало известно, что на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание.
Также пятеро детей пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это намеренным терактом против детей.