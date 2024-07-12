В Кемеровской области подвели итоги работы правоохранителей за первое полугодие
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо».
Как отметил Черников, по данным ежегодного федерального опроса, Кузбасс входит в число лидеров по уровню доверия населения личному составу полиции — 64,2%.
«Видно, что коллектив чётко и слаженно работает. Уверен, что динамика по обеспечению безопасности населения и тех туристических кластеров, которые вы сейчас активно развиваете, будет продолжаться», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области заявили о снижении числа ДТП с начала года.