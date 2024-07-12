В Кемеровской области подвели итоги работы правоохранителей за первое полугодие

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаил Черников приняли участие в коллегии регионального ГУ МВД, где подвели итоги работы за первое полугодие.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Как отметил Черников, по данным ежегодного федерального опроса, Кузбасс входит в число лидеров по уровню доверия населения личному составу полиции — 64,2%.

«Видно, что коллектив чётко и слаженно работает. Уверен, что динамика по обеспечению безопасности населения и тех туристических кластеров, которые вы сейчас активно развиваете, будет продолжаться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области заявили о снижении числа ДТП с начала года.