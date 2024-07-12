На озере в Челябинской области спасли двух подростков на сапборде

На озере Касарги в Челябинской области спасатели помогли двум подросткам на сапборде, которых унесло волной далеко от берега.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Сотрудники МЧС России спасли двух подростков на озере Касарги. Сильный ветер унёс их сапборд далеко от берега», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили о важности соблюдения правил безопасности на воде.

Ранее 360.ru сообщал, что в Туапсинском районе Краснодарского края туристок на сапбордах унесло в море. Инцидент произошёл вечером 11 июля.