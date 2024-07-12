RT в Telegram
Подпишись

Юрист Гаврюшкин рассказал об отличиях аванса и задатка при покупке жилья

Короткая ссылка
Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал, чем отличаются аванс и задаток при покупке жилья.
Юрист Гаврюшкин рассказал об отличиях аванса и задатка при покупке жилья
  • Gettyimages.ru

«Надо помнить, что аванс и задаток — это разные понятия. Если коротко, то при отказе покупателя от сделки аванс ему вернётся. Но внесённый покупателем задаток останется у продавца, даже если сделка не состоится», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

О размере задатка договариваются стороны. Обычно это 20—100 тыс. рублей. Если продавец требует больше, то лучше оформить предварительный договор купли-продажи с обеспечительным платежом.

Как отметил Гаврюшкин, аванс можно считать вариантом предоплаты, и при сделке сумму засчитывают в общую стоимость объекта. Если стороны не договорятся, то аванс возвращается покупателю.

«Если покупатель уверен в продавце, тщательно проверил объект и уже готов к сделке, можно смело выбирать задаток либо обеспечительный платёж», — пояснил эксперт.

По его словам, если на рассмотрении находится несколько объектов или могут возникнуть другие обстоятельства, то лучше остановиться на возвращаемом авансе.

Ранее юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина сообщила, что мошенники посредством определённых схем могут присвоить деньги от продажи квартиры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить