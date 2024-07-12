Юрист Гаврюшкин рассказал об отличиях аванса и задатка при покупке жилья

Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал, чем отличаются аванс и задаток при покупке жилья.

«Надо помнить, что аванс и задаток — это разные понятия. Если коротко, то при отказе покупателя от сделки аванс ему вернётся. Но внесённый покупателем задаток останется у продавца, даже если сделка не состоится», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

О размере задатка договариваются стороны. Обычно это 20—100 тыс. рублей. Если продавец требует больше, то лучше оформить предварительный договор купли-продажи с обеспечительным платежом.

Как отметил Гаврюшкин, аванс можно считать вариантом предоплаты, и при сделке сумму засчитывают в общую стоимость объекта. Если стороны не договорятся, то аванс возвращается покупателю.

«Если покупатель уверен в продавце, тщательно проверил объект и уже готов к сделке, можно смело выбирать задаток либо обеспечительный платёж», — пояснил эксперт.

По его словам, если на рассмотрении находится несколько объектов или могут возникнуть другие обстоятельства, то лучше остановиться на возвращаемом авансе.

Ранее юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина сообщила, что мошенники посредством определённых схем могут присвоить деньги от продажи квартиры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди.