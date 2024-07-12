Бывший первый вице-президент «Ростелекома» станет гендиректором «ВымпелКома»
- РИА Новости
Как указывает пресс-служба компании, на свой пост он вступит со 2 сентября. Вместе с этим глава компании Александр Торбахов станет председателем совета директоров.
«Александр Торбахов возглавит совет директоров ПАО «ВымпелКом», новым генеральным директором станет Сергей Анохин», — отмечается в заявлении.
В заявлении Анохина на сайте компании отмечается, что он будет сфокусирован как на дальнейшем развитии фирмы в традиционном телекоме, так и в смежных направлениях.
В октябре 2023 года холдинг VEON завершил выход из российского бизнеса, продав «ВымпелКом» местному топ-менеджменту.