Бастрыкин поручил возбудить дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка в ХМАО

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения футбольных ворот на восьмилетнего ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК.

«Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — заявили в ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось, что ребёнок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь.