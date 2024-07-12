Бастрыкин поручил возбудить дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка в ХМАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК.
«Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — заявили в ведомстве.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее сообщалось, что ребёнок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь.