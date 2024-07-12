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Бастрыкин поручил завести дело по факту нападения собак на велосипедиста в ЯНАО

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения стаи собак на велосипедиста в Ямало-Ненецком автономном округе.
Бастрыкин поручил завести дело по факту нападения собак на велосипедиста в ЯНАО
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр ведомства.

Инцидент произошёл в Ноябрьске.

«Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности завели после нападения собак на ребёнка в Шатуре.

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