Бастрыкин поручил завести дело по факту нападения собак на велосипедиста в ЯНАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр ведомства.
Инцидент произошёл в Ноябрьске.
«Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о халатности завели после нападения собак на ребёнка в Шатуре.