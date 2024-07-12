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«СОГАЗ» подтвердила страхование риска гибели упавшего Sukhoi Superjet и экипажа

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Страховая компания «СОГАЗ» подтвердила, что именно у неё были застрахованы упавший в Подмосковье самолёт Sukhoi Superjet 100, а также экипаж лайнера.
«СОГАЗ» подтвердила страхование риска гибели упавшего Sukhoi Superjet и экипажа
  • РИА Новости

Об этом компания сообщила РИА Новости.

«СОГАЗ» подтверждает, что является страховщиком самолёта Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области», — указали в компании, отметив, что застраховано также было здоровье членов экипажа.

В «СОГАЗ» выразили соболезнования родным и близким погибших, а также добавили, что выплаты будут произведены после получения необходимых документов от авиакомпании.

Ранее сообщалось о крушении самолёта в подмосковной Коломне. Согласно имеющимся данным, экипаж лайнера погиб.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что специально сформированная комиссия из-за падения самолёта уже приступила к расследованию происшествия.

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