Дочь пилота упавшего Sukhoi Superjet: отец не говорил о проблемах с самолётом
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«Папа с детства знал, что будет пилотом, я всегда ждала его после рейса... Папа любил небо, очень много летал. Лет 25 уже. Был опытным пилотом», — рассказала девушка.
Ранее стало известно о крушении самолёта в подмосковной Коломне. Согласно имеющейся информации, экипаж лайнера погиб, но при этом на земле пострадавших нет.
Росавиация уже заявила, что расследованием авиакатастрофы в Подмосковье займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).