Дочь пилота упавшего Sukhoi Superjet: отец не говорил о проблемах с самолётом

Дочь Владислава Харламова, второго пилота Sukhoi Superjet, упавшего в Подмосковье, рассказала RT, что общалась с отцом сегодня и он не говорил ни о каких проблемах с самолётом.

«Папа с детства знал, что будет пилотом, я всегда ждала его после рейса... Папа любил небо, очень много летал. Лет 25 уже. Был опытным пилотом», — рассказала девушка.

Ранее стало известно о крушении самолёта в подмосковной Коломне. Согласно имеющейся информации, экипаж лайнера погиб, но при этом на земле пострадавших нет.

Росавиация уже заявила, что расследованием авиакатастрофы в Подмосковье займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).