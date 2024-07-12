Бастрыкин потребовал доклад по делу о крушении самолёта в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолёта в Московской области.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Козлову В.П. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно о крушении самолёта в подмосковной Коломне. Согласно имеющейся информации, экипаж лайнера погиб, но при этом на земле пострадавших нет.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что специально сформированная комиссия из-за падения самолёта уже приступила к расследованию происшествия.